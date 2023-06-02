В США рассказали, как повышение госдолга повлияет на поддержку Украины Шумер: законопроект о повышении госдолга не повлияет на оборону США и помощь Украине

Фото: Daniel Lob/dpa/Global Look Press

Законопроект о повышении государственного долга США, предполагающий одновременное сокращение бюджетных расходов, не окажет влияния на обороноспособность страны и на возможности Вашингтона противостоять России, Китаю и оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Его слова приводит РИА Новости.

Эта сделка по потолку госдолга не влияет на возможность сената выделять экстренные дополнительные средства, чтобы гарантировать, что наши военные возможности достаточны для сдерживания Китая, России и других противников, — сказал сенатор.

Он также заявил о том, что намеревается развеять слухи и заверить друзей Вашингтона во всем мире в способности сената реагировать на угрозы нацбезопасности, в том числе «агрессивные военные действия России против Украины».

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга. В ходе голосования документ поддержали более 314 законодателей, 117 выступили против него. Теперь законопроект должен рассмотреть сенат. В случае одобрения документа, он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Законопроект предполагает повышение государственного долга США до января 2025 года. При этом в стране должны быть проведены реформы, предложенные республиканцами. Они. в частности, предложили перераспределить средства, выделенные на помощь при пандемии COVID-19, а также часть финансирования Службы внутренних расходов США.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент Байден надеется получить одобренный палатами конгресса законопроект до 5 июня.