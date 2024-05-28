В США раскрыли, до каких крайностей могут дойти в борьбе с Россией США могут ввести всеобъемлющее эмбарго на российский экспорт

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США могут дойти до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт в санкционной политике, заявил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх. По его словам, которые приводит ТАСС, история введения торговых ограничений «не блестящая».

История эмбарго не блестящая. Однако если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины, то мы дойдем до точки, в которой де-факто и окажемся в этой [ситуации торгового эмбарго], — заявил Сингх.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что западные компании эмоционально отреагировали на инициативу США по поводу санкций и команды ухода из России, совершенно не собираясь этого делать. По его словам, американские и европейские фирмы не хотят терять развивающийся российский рынок, который предлагает выгодные условия ведения бизнеса, тогда как западный сужается и стагнирует.

До этого главы МИД стран Евросоюза по итогам встречи в Брюсселе утвердили новый санкционный режим в отношении России в связи с «нарушениями прав человека». Меры будут касаться действий против российской оппозиции, в их числе замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.