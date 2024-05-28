Экономист объяснил резкий поворот в отношениях западных компаний с Россией Экономист Беляев: Запад не хочет терять перспективный российский рынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные компании эмоционально отреагировали на инициативу США по поводу санкций и команду ухода из России, совершенно не собираясь этого делать, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, американские и европейские фирмы не хотят терять развивающийся российский рынок, который предлагает выгодные условия ведения бизнеса, тогда как западный сужается и стагнирует.

Западные компании формально согласились, чтобы не обострять отношения, и чтобы против них не ввели санкции. Если компании и думали уйти, то как можно позже. Совершенно ясно, что российский рынок предлагал и продолжает предлагать то ведение бизнеса, которого нет на Западе. Это растущий рынок в отличие от западного, который сужается и стагнирует, давно находясь в таком положении. Там нет пространства для развития кроме как экспортной отрасли и новых отраслей, например, зеленой экономики. Стагнационные тенденции в Германии, Франции, Италии и Испании усилились, — считает Беляев.

Аналитик добавил, что иностранные компании не собираются уходить из РФ по причине растущих издержек производства, а также в связи с ростом тарифом на энергетические ресурсы и обеспечение сырьем. Беляев подчеркнул, что Европа не может обойтись без российских металлов и металлургической промышленности.

Это будет стоить других денег и другой логистики. Здесь много моментов с точки зрения бизнеса, — подытожил экономист.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию «Америкэн Экспресс банка» на территории РФ. Кредитная организация работала в стране с 2008 года. В августе 2022 года Путин запретил сделки в российских компаниях, касающиеся участия иностранцев из недружественных стран.