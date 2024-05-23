«Америкэн Экспресс банк» уйдет из России Путин разрешил добровольную ликвидацию «Америкэн Экспресс банка» в РФ

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию «Америкэн Экспресс банка» в России, с документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Кредитная организация работала в стране с 2008 года.

Разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью «Америкэн экспресс банк» мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, — говорится в документе.

В августе 2022 года Путин запретил сделки в российских компаниях, касающиеся участия иностранцев из недружественных стран. В частности, речь идет об операциях с принадлежащими им ценными бумагами отечественных предприятий. В том числе, соглашений о разделе продукции. Сделки возможны только по специальному разрешению.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов ранее назвал банки с участием западного капитала наиболее уязвимой группой. По его мнению, именно они могут закрыться в ближайшее время. Зарипов пояснил, что их бизнес-модель была рассчитана на активную поддержку из материнской компании в западных странах. Поэтому потеря этого источника фондирования приводит к печальным финансовым результатам. Эксперт напомнил, что большинство их клиентов среди западных компаний ушли из России, лишив банки возможности заработка на их обслуживании.