В ЕС одобрили санкции против России DPA: в ЕС утвердили новые санкции против РФ «за нарушения прав человека»

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Анналена Бербок

Главы МИД стран Евросоюза по итогам встречи в Брюсселе утвердили новый санкционный режим в отношении России в связи с «нарушениями прав человека», сообщает DPA со ссылкой на нескольких дипломатов. Меры будут касаться действий против российской оппозиции.

Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый режим санкций для наказания за серьезные нарушения прав человека в России после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального, — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что рестрикции будут включать в себя замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС. В ближайшее время в санкционный список планируют внести около 20 физлиц и организаций.

В начале мая стало известно, что в новый пакет санкций США вошли сотрудники пенитенциарной системы России. Согласно документу Госдепа, рестрикции введены против двух работников исправительной колонии (ИК) № 3, где умер Навальный.

Речь идет о начальниках отдела воспитательной работы и медицинской части ИК-3 Юрии Коновееве и Алексее Лисюке. Против них уже инициированы рестрикции Европейского союза. Под ограничительные меры также попал начальник ИК Александр Муханов.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба.