В США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный Госдеп: санкции введены против двух сотрудников ИК-3, где умер Навальный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

В новый пакет санкций США вошли сотрудники пенитенциарной системы России, говорится в справке, обнародованной Госдепартаментом на фоне расширения ограничительных мер. Согласно документу, рестрикции введены против двух работников исправительной колонии (ИК) номер три, где умер оппозиционер Алексей Навальный.

Речь идет начальниках отдела воспитательной работы и медицинской части ИК-3 Юрие Коновееве и Алексее Лисюке, уточнили в Госдепе. Согласно данным ведомства, против них уже инициированы рестрикции Европейского союза. Под ограничительные меры также попал начальник исправительной колонии (ИК) номер два Александр Муханов, где «Навальный находился большую часть содержания под стражей», сообщается в документе.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента Владимира Путина в причастности к этой смерти.