В США произошло ДТП из-за падения с неба рыбы

https://static.news.ru/photo/9bfecfce-e21b-11ea-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Неподалеку от города Кингстон в США с неба упала рыба. Её не поделили две хищные птицы. Рыба приземлилась на автомобиль и повредила его.

Я ехал по трассе I-40, когда увидел орла, которого преследовала скопа — они летели прямо на меня. И тут я услышал, как что-то ударило по моей машине. Когда я вышел посмотреть, что случилось с автомобилем, то не мог поверить своим глазам. Орел уронил этого полосатого окуня, и он застрял между бампером и фарой. Теперь я знаю, что для того, чтобы поймать рыбу, не обязательно ходить на рыбалку, — цитирует владельца транспортного средства «Российская газета».

Вероятно, что орлу удалось поймать окуня неподалёку от трассы. Добычу решила отобрать скопа. Однако она не досталась никому. Это уже не первый подобный инцидент. К примеру, в прошлом году не смог удержать в когтях сома. Птица уронила его на лобовое стекло движущейся машины.

Как ранее информировал NEWS.ru, упавший с неба гусь едва не убил мотоциклистку в Китае. От столкновения с птицей девушка потеряла равновесие и ударилась о припаркованную машину. Её госпитализировали.