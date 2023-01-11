В США произошел сбой в системе оповещения пилотов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о компьютерном сбое в системе оповещения для пилотов, передает CNBC. Как указали в управлении, речь идет о неполадках в системе NOTAM, предоставляющей информацию о состоянии навигационного оборудования, обслуживании самолетов и работе аэропортов, которую передают экипажам и персоналу летательных средств. Инцидент, как указали в FAA, может привести к задержке рейсов по всей стране.

FAA все еще работает над полным восстановлением системы уведомлений о воздушных полетах (NOTAM) после сбоя. Хотя некоторые функции начинают возвращаться в строй, работа Федуправления гражданской авиации США остается ограниченной, — сказано в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что Росавиация продлила до 14 января режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге страны. В список снова попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирские рейсы в аэропорты на юге и в центре страны приостановлены с конца февраля. Ограничения ввели после начала спецоперации на Украине. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.