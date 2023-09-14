В США предположили, почему на Западе отказались выдать призывников Киеву Макгрегор: выдача призывников Киеву может привести к восстанию в странах Запада

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Выдача странами Запада украинских военнообязанных Киеву может привести к возникновению там внутреннего сопротивления, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Redacted. По его словам, у Украины острая нехватка человеческих ресурсов, поэтому они обращаются к странам ЕС для возвращения призывников на родину.

Они (украинцы. — NEWS.ru) обратились к Евросоюзу и другим правительствам в НАТО, чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин. <...> Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств, — сказал Макгрегор.

Ранее Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Граждан Украины, пересекающих границу, пробивают по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой. Позднее посол страны на Украине Бартош Цихоцкий не смог подтвердить эту информацию. Австрия также не стала выдавать Украине мужчин призывного возраста.

До этого Министерство обороны Украины разрешило призывать в армию ограниченно годных граждан. Речь в том числе идет о мужчинах с «кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики» и бессимптомным ВИЧ. Решение о воинской специальности призывника будет принимать военно-врачебная комиссия, требования к сотрудникам которой также были усложнены.