В США оценили вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина Торгпред Грир: США и КНР проявили интерес к переговорам на высшем уровне

США и Китай проявляют взаимный интерес к проведению двусторонних переговоров на высшем уровне, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир в интервью телеканалу CNBC. По его словам, такая встреча может состояться в обозримом будущем. Так он ответил на вопрос о возможных контактах американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Обе стороны заинтересованы в такой встрече. У лидеров хорошие отношения, они общаются с определённой регулярностью, — сказал он.

Грир добавил, что точные дата и место встречи пока не определены. Но, по его словам, этот вопрос активно прорабатывается.

Ранее стало известно, что США и Китай договорились продлить паузу во взаимных торговых пошлинах еще на три месяца. Решение будет официально объявлено на переговорах в Стокгольме, которые начались 28 июля.

До этого представители США и Китая устроили скандал на заседании Совета Безопасности ООН из-за Украины. Отмечается, что американская сторона обвинила Китай в несоблюдении мер по ужесточению контроля за экспортом различных компонентов в Россию. В свою очередь в Китае заявили, что Пекин не является стороной конфликта между Москвой и Киевом.