В США оценили снижение помощи Украине Кирби: отсутствие помощи США пагубно скажется на обороноспособности Украины

Фото: МО Украины

Средства в бюджете CША на оказание помощи Киеву почти закончились, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны Вашингтона окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины, передает ТАСС.

Средства, на которые у нас есть полномочия, средства, которые нам доступны, заканчиваются. И это будет сопровождаться пагубным воздействием на способность Украины продолжать защищаться, — отметил представитель Белого дома.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Заявление было сделано на фоне признания Пентагона в ограничении потока помощи Киеву из-за задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что план продолжения финансирования работы федерального правительства США, предложенный Майком Джонсоном, является несерьезным и ведет к шатдауну. По ее словам, дальнейшее развитие событий поставит под угрозу достижение целей в сфере национальной безопасности и внутренней политики.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан до этого заявлял, что администрация США активно работает с конгрессом над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи Украине. По его мнению, если не получится утвердить предложенные Байденом бюджетные ассигнования, национальным интересам страны будет нанесен ущерб.