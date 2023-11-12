Власти США сделали выбор между помощью Киеву и шатдауном Белый дом: проект финансирования работы правительства США ведет к шатдауну

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План продолжения финансирования работы федерального правительства США, предложенный спикером палаты представителей конгресса республиканцем Майком Джонсоном, является несерьезным и ведет к приостановке его работы (шатдауну), заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, дальнейшее развитие событий поставит под угрозу достижение целей в сфере национальной безопасности и внутренней политики, в том числе «вынудит военнослужащих работать без оплаты».

Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и [ведет к] очередным шатдаунам, точка, — говорится в заявлении Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что республиканцы в палате представителей «тратят драгоценное время на несерьезное предложение», которое было подвергнуто критике представителями обеих партий. По словам Жан-Пьер, членам Республиканской партии в нижней палате конгресса следует перестать тратить время на внутрипартийные распри, «делать свое дело и работать в двухпартийном формате для предотвращения шатдауна».

Недавно Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства. Он, в частности, не предусматривает выделения денежных средств на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ. Джонсон полагает, что данные вопросы следует рассматривать отдельно от законопроекта, призванного избежать шатдауна.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Заявление было сделано на фоне признания Пентагона в ограничении потока помощи Киеву из-за задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины.