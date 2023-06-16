В США оценили перспективу изменений уровня потолка цен на российскую нефть Минфин: США пока не намерены вносить изменения в потолок цен на нефть РФ

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В настоящее время администрация США не планирует изменять потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне $60 долларов за баррель. Об этом сообщил представитель американского минфина, его слова приводит агентство Reuters.

В настоящее время нет никаких предложений по изменению ценового лимита на российскую нефть в размере $60 за баррель, — сказал чиновник.

Ранее первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо отметил, что Штаты не фиксируют «широко распространенных признаков уклонения» от соблюдения лимита цен на нефть из РФ. Он добавил, что Вашингтон продолжит принимать меры «по сокращению доходов России», в частности, сосредоточится на том, чтобы Москва «не могла использовать имеющиеся у нее деньги для покупки оружия», необходимого для проведения спецоперации на Украине.

Адейемо также предположил, что в настоящее время российская нефть продается с дисконтом в 25% по отношению к мировым ценам.

В свою очередь российский Минфин подсчитал, что бюджет государства недополучит 44 млрд рублей нефтегазовых доходов в июне. В мае страна недополучила 30,6 млрд рублей по сравнению с ожидаемой суммой — по прошлому прогнозу потеря должна была составить 8,1 млрд.

Эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. В феврале Евросовет совместно со странами G7 утвердил потолок цен на российские нефтепродукты.