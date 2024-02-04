В США объяснили, какое послание скрывается в визите Нуланд в Киев Ларри Джонсон: визит Нуланд в Киев говорит о поддержке США Зеленского

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Визит госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев указывает на то, что Вашингтон поддерживает президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с главкомом ВСУ Валерием Залужным, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. При этом, считает он, последний имеет больше шансов на победу.

Я думаю, что это Зеленский (фаворит Вашингтона. — NEWS.ru), основываясь на визите Нуланд. Они твердо стоят за ним, — считает Джонсон.

Эксперт отметил, что Киев пытается провести кадровые перестановки в момент, когда российская армия усиливает атаки по позициям ВСУ. При этом, считает он, генерал стал популярнее президента, что вызывает опасения у Зеленского.

Однако, считает Джонсон, несмотря на сигналы в поддержку украинского лидера со стороны США, именно Залужный может выйти победителем во внутриполитическом конфликте, так как обладает большей военной силой.

Ранее сербская газета Politika сообщила, что Зеленский и его близкое окружение желают обвинить Залужного в крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области. При этом Киев готов даже потребовать международного расследования катастрофы.

29 января Зеленский попросил Залужного добровольно покинуть свой пост, однако тот отказался. По данным The New York Times, позднее правительство страны решило отложить увольнение из-за утечки данных о планируемой отставке.