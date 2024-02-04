Стало известно, в чем Зеленский хочет обвинить Залужного Politika: Зеленский хочет возложить вину за крушение Ил-76 на главкома Залужного

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский и его близкое окружение желают обвинить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает сербская газета Politika. При этом Киев готов даже потребовать международного расследования катастрофы.

Зеленский и окружающий его персонал хотят избежать ответственности за крушение Ил-76, прикрываясь просьбой об отставке Залужного. Они хотят возложить вину за трагическое недоразумение на главнокомандующего ВСУ, потребовав международного расследования катастрофы, — сообщается в материале.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее президент России Владимир Путин официально потребовал прислать международных экспертов и провести необходимый анализ крушения самолета, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства. Путин добавил, что в день трагического крушения Ил-76 было произведено два пуска с территории, подконтрольной властям Украины.