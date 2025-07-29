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29 июля 2025 в 10:18

В США объяснили, чем Евросоюз разочаровал Трампа

Politico: ЕС разочаровал Трампа пассивностью на переговорах по пошлинам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп остался разочарован пассивной позицией стран Евросоюза на переговорах по торговым пошлинам, передает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США. По его словам, представители ЕС только говорили, но ничего не предпринимали.

Президент был глубоко разочарован отсутствием динамики с их стороны, они просто встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он направил им письмо, и все изменилось. Они поняли, что он настроен серьезно, поняли, что подвергнут себя серьезному риску, если не сядут за стол переговоров, — сказал чиновник.

Ранее Евросоюз и США пришли к соглашению по торговым пошлинам в размере 15% на товары, ввозимые из ЕС в Соединенные Штаты. При этом американский экспорт в европейские страны не будет облагаться ввозными тарифами. По словам Трампа, эти договоренности стали историческим достижением. При этом пошлины не будут распространяться на алюминий и медикаменты из Евросоюза.

Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для достижения этих соглашений Еврокомиссии пришлось пойти на полный отказ от российских энергоносителей. По ее словам, ЕС перейдет на поставки энергоресурсов из США.

США
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Дональд Трамп
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пошлины
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