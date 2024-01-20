В США несколько цистерн сошли с рельсов В Калифорнии вагоны поезда сошли с рельсов и повредили несколько машин

Фото: Septianjar Muharam/XinHua/Global Look Press

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в районе Соноры, небольшого городка в штате Калифорния, передает РИА Новости. В результате оказались повреждены нескольких припаркованных автомобилей. В местной полиции уточнили, что обошлось без пострадавших.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в пятницу. По крайней мере несколько цистерн сошли с рельсов. Одна из них упала на бок. В настоящее время нет официальной информации о том, что перевозил данный поезд. По словам представителя местных властей, опасность для местных жителей и экологии отсутствует.

Ранее на Манхэттене в Нью-Йорке столкнулись два поезда метро. Пустой состав менял пути и врезался в другой поезд, в котором находились пассажиры. По данным правоохранителей, не менее 24 человек получили различные травмы и были госпитализированы.

В Сан-Франциско скоростной поезд ранее сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел неподалеку от станции Оринда. В результате инцидента пострадали не менее девяти человек. Пассажиров состава экстренно эвакуировали, огонь был потушен.

В Подмосковье метропоезд «Москва-2020» сошел с рельсов во время испытаний на путях Мытищинского машиностроительного завода. Состав на ходу пробил тупиковую призму. На кадрах с места событий видно, как поезд слетел с ж/д путей и остановился на газоне на расстоянии нескольких метров от рельсов.