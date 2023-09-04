В США не подтвердили решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном

Фото: U.S. Air Force

Белый дом пока не подтверждает информацию о возможных планах по отправке снарядов с обедненным ураном на Украину, передает РИА Новости со ссылкой на представителя совета по национальной безопасности США. Таким образом он ответил на вопрос журналистов во время традиционного брифинга.

Я не могу этого подтвердить, — заявил представитель на вопрос о том, готов ли он подтвердить намерение Соединенных Штатов отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном в ближайшем будущем, — заявил представитель.

Предполагается, что администрация президента США Джо Байдена должна объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном на следующей неделе. Вашингтон впервые включит боеприпасы соответствующего типа в пакет помощи Киеву. Вооруженные силы Украины смогут их использовать в сочетании с американскими танками Abrams.

Ранее новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон намерен продолжить оказание военной помощи Украине. Предыдущий глава ведомства Бен Уоллес санкционировал выделение Киеву танков Challenger 2 и бронебойных боеприпасов с обедненным ураном. Он возглавлял ведомство четыре года и отличился всесторонней поддержкой Киева.