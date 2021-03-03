В США назвали способ для России избежать новых санкций

https://static.news.ru/photo/90897aee-5cd9-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Россия может избежать новых санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, если задекларирует и уничтожит «необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением». Об этом заявили в Государственном департаменте США.

В сообщении Госдепа отмечается , что РФ необходимо взять на себя обязательства в дальнейшем не применять этот вид оружия массового поражения.

Список россиян, попавших под санкции в связи с ситуацией с Навальным, был опубликован в США 2 марта. В числе прочих туда попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашниов и другие. Также под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что новые антироссийские санкции не пойдут на пользу отношениям между Западом и Россией. Он считает, что рестрикции нужно заменить переговорами. Об этом писал NEWS.ru.