В США медсестра получила семь пожизненных сроков за убийство ветеранов

https://static.news.ru/photo/9c312630-b2f5-11eb-9075-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд Северного округа Западной Вирджинии осудил медсестру Рету Мэйс на семь пожизненных сроков. Женщину признали виновной в убийстве семерых ветеранов путём введения смертельных инъекций, сообщает газета USA Today.



Мэйс с июля 2017 года по июнь 2018 года, работая в больнице города Кларксбург, вводила ветеранам смертельные дозы инсулина. Её жертвами стали пожилые американцы в возрасте от 81 года до 96 лет, принимавшие участие во Второй мировой войне (1939–1945) и Корейской войне (1950–1953). Кроме того, медсестра пыталась убить ещё одного ветерана. Следовательно, покушение на убийство человека ей также инкриминировалось.

Осуждённая начала заступать на ночные дежурства летом 2017 года. С этого периода в клинике загадочным образом стали умирать пожилые пациенты. Результаты проверки показали , что медсестра-убийца пользовалась тем, что инсулин хранился без должного контроля.

В 2019 году в ФРГ за похожее преступление был осуждён бывший санитар Нильс Хёгель. Он, работая в больницах городов Дельменхорст и Ольденбург, вводил пациентам с тяжёлыми заболеваниями избыточную дозу лекарства. Хёгеля приговорили к пожизненному заключению.

Ранее стало известно, что житель Башкирии приговорён к пожизненному лишению свободы по делу об убийствах пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Убийства были совершены в период с 2008 по 2011 год в Янаульском и Краснокамском районах. Жертвами злоумышленника стали шестеро пожилых местных жителей.