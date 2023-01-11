В США из-за технического сбоя отменили все авиарейсы

Фото: Joe Cavaretta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все авиарейсы в США были отменены из-за технического сбоя, сообщает NBC со ссылкой на неназванный источник. Ранее в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) рассказали о компьютерном сбое в системе оповещения для пилотов. В частности, неполадки зафиксировали в системе извещений NOTAM.

Вылет всех рейсов в США был остановлен после инцидента, — сказано в сообщении телеканала.

В извещениях NOTAM содержится информация о состоянии навигационного оборудования, обслуживания самолетов, которую передают экипажам и персоналу летательных средств.

Позднее стало известно, что FAA постановило отложить вылет всех внутренних рейсов в США до 17:00 по мск, передает NBC. Согласно данным компании Flight Aware, всего в Соединенных Штатах приостановили или задержали не менее 760 рейсов. При этом около 90 из них числятся отмененными.

Ранее стало известно, что Росавиация продлила до 14 января режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге страны. В список снова попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирские рейсы в аэропорты на юге и в центре страны приостановлены с конца февраля. Ограничения ввели после начала спецоперации на Украине. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.