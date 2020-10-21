В Совфеде назвали США неблагодарными за утилизацию аппаратов ИВЛ из России

https://static.news.ru/photo/a0daea3c-1376-11eb-8e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Уничтожение аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), предоставленных Россией США, является неблагодарностью с американской стороны. Такую точку зрения высказал член социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что 45 аппаратов ИВЛ, подаренных Россией американцам, были утилизированы. Представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) пояснил, что в них не возникло необходимости из-за улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Помимо этого, существует разница в электрическом напряжении в России и в США, и аппараты могли работать только через адаптеры, которых в американских больницах не было.

Озвучивается и другая версия. США могли пойти на такой шаг из-за опасения, что техника может оказаться неисправной и даже опасной. Именно эта модель аппарата ИВЛ загорелась в мае в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в результате пожара погибли пять пациентов. Тем не менее Владимир Круглый полагает, что оснований для уничтожения приборов у США не было.

Есть в этом неблагодарность. Информации, касающейся причин утилизации аппаратов ИВЛ, крайне мало, и она носит тенденциозный характер, — приводит его слова РИА Новости.

Производитель аппаратов, поставленных в США, также отреагировал на эту новость. Как сообщал NEWS.ru, концерн «Радиоэлектронные технологии» усомнился в достоверности информации об утилизации приборов.