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20 июля 2025 в 12:41

В Сети появились кадры загоревшегося в небе самолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опубликованы кадры загоревшегося двигателя самолета Boeing 767. Инцидент произошел в небе над США.

На кадрах видно, как на самолете, выполнявшем рейс из Лос-Анджелеса в Атланту, сразу после взлета загорелся двигатель. Авиалайнер удалось посадить.

Ранее российский пассажирский самолет авиакомпании S7 Boeing 737 не смог приземлиться в Улан-Удэ и ушел на запасной аэродром. Отмечается, что инцидент произошел из-за неисправного стеклоочистителя.

До этого сообщалось, что в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолет Airbus 330, выполнявший рейс Владивосток — Москва. Причиной нештатного приземления стала техническая неисправность в двигателе. На борту в момент экстренной посадки находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. После приземления самолетом занялись технические специалисты.

До этого в Московской области совершил жесткую посадку вертолет Robinson 66R. По предварительным данным, пилот не пострадал, но вертолет получил повреждения. На опубликованных кадрах видно, что воздушное судно упало на бок. Robinson совершил посадку вблизи села Иславского Одинцовского района.

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