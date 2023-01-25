В Пентагоне назвали объем нового пакета помощи Украине Пентагон: объем очередного пакета помощи Украине составит $400 млн

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Танк Abrams

Общий объем нового пакета военной помощи США Украине вместе с танками Abrams составит $400 млн. Об этом говорится в заявлении Пентагона. При этом общий совокупный доход помощи Киеву с момента начала работы администрации президента Джо Байдена достиг $27,8 млрд, а с 2014 года — $29,9 млрд.

Этот пакет в рамках инициативы оборонной помощи Украине составляет $400 млн, — сообщается в опубликованном документе.

Согласно приведенному перечню, в пакет помощи войдут 31 танк M1 Abrams, снаряды к нему калибром 120 миллиметров и «другие боеприпасы», восемь тактических транспортных средств, предназначенных для проведения ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения, а также финансирование на обучение, поддержание и обслуживание.

Ранее 25 января Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.

При этом политолог Малек Дудаков предположил, что Вашингтон планирует передать ВСУ танки Abrams для того, чтобы помочь Украине начать контрнаступление. Он связал резкое изменение решения США о поставках боевой техники Украине со страхами очередного провала Байдена.