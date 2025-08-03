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03 августа 2025 в 06:00

В Нью-Йорке произошло сильное землетрясение

В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3,0

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3,0, передает Telegram-канал SHOT. В материале говорится, что подземные толчки ощущались по всему городу, от Манхэттена до Бронкса.

Как выяснили журналисты, эпицентр располагался в районе города Окленд, штат Нью-Джерси. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

В пятницу, 1 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки чувствовались с силой около четырех баллов.

Утром того же дня в МЧС рассказали, что за последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой до 6,7 после сильного землетрясения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что оно стало сильнейшим за последнее десятилетие. Он назвал стихийное бедствие серьезным испытанием для жителей региона.

Тем временем пресс-служба сети природных парков «Вулканы Камчатки» информировала, что поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова — ледник Богдановича.

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