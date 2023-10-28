В Нью-Йорке назвали число задержанных на акции против поддержки Израиля Более 300 человек задержали на акции против помощи Израилю в Нью-Йорке

Фото: twitter.com/ShaykhSulaiman

В Нью-Йорке полиция задержала более 300 активистов, которые приняли участие в акции за приостановление финансирования Израиля и прекращение огня на Ближнем Востоке, сообщили ее организаторы из движения Jewish Voice for Peace («Еврейский голос за мир») в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По их данным, вокзал перекрыли более тысячи человек.

Тысячи людей перекрыли сегодня Центральный вокзал, потому что никогда еще не было так срочно необходимо положить конец геноциду в Газе, который происходит у нас на глазах. Более 300 евреев и их союзников были арестованы сегодня вечером в ходе крупнейшей со времен войны в Ираке акции гражданского неповиновения в Нью-Йорке с требованием немедленно прекратить огонь, — говорится в сообщении.

Ранее активисты собрались в здании вокзала Grand Central с призывами к властям США прекратить финансирование Израиля. Также на акции звучали призывы немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что союзники США опасаются, что Вашингтону не хватит возможностей оказывать помощь одновременно и Киеву, и Тель-Авиву. По данным СМИ, Вашингтон вынужден «просить Израиль отложить наземную операцию», пока они не нарастят свои силы в регионе.