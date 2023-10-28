Bloomberg: у США может не хватить сил на помощь сразу и Украине, и Израилю

Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Ryan Lackey

Союзники США опасаются, что Вашингтону не хватит возможностей оказывать помощь одновременно и Киеву, и Тель-Авиву, пишет Bloomberg. По данным одного из источников агентства, США вынуждены «просить Израиль отложить наземную операцию», пока они не нарастят свои силы в регионе.

Собеседник агентства отметил, что европейские и азиатские чиновники озадачены тем, что некоторые партнеры Вашингтона в конечном счете могут «остаться обделенными», так как появление одновременно нескольких вызовов по всему миру «ограничивает способность США отвечать на них». До 7 октября, когда началось резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, США перемещали свои ресурсы по миру на «борьбу с Россией и Китаем».

Как отмечает агентство, настораживают и грядущие в ноябре 2024 года президентские выборы в США, победу на которых может одержать Дональд Трамп. Бывший американский лидер неоднократно говорил о желании выйти из НАТО и заключить соглашение с Россией, уточняет Bloomberg.

Накануне администрация президента США Джо Байдена призывала Израиль отказаться от проведения масштабной наземной операции в секторе Газа и сосредоточиться на ограниченных действиях с привлечением авиации и спецназа. По мнению американских чиновников, Вашингтон серьезно обеспокоен возможными последствиями полномасштабных боевых действий.