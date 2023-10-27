В США рассказали, почему Вашингтон опасается наземной операции в Газе WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной наземной операции в Газе

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Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от проведения масштабной наземной операции в секторе Газа и сосредоточиться на ограниченных действиях с привлечением авиации и спецназа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. По их словам, Вашингтон серьезно обеспокоен возможными последствиями полномасштабных боевых действий.

Собеседники издания отметили, что США выступают за нанесение точечных ударов по целям и инфраструктуре ХАМАС. В администрации Байдена не исключают, что полномасштабная операция Израиля не поможет достичь поставленной цели и уничтожить палестинское движение.

Кроме того, один из источников издания заявил об опасениях Вашингтона из-за возможного тупика, в который наземная операция заведет переговоры с ХАМАС по освобождению почти 200 израильских заложников. По мнению дипломатов, за последние дни в этом вопросе были достигнуты «значительные успехи».

Еще одна причина для сомнений США — вероятность большого количества жертв среди мирного населения Палестины и израильских солдат. Белый дом не исключает, что это может спровоцировать резкую эскалацию военных действий в регионе. При этом точечная операция, по мнению чиновников из окружения Байдена, окажется более эффективной для проведения переговоров по освобождению заложников и не приведет к гибели значительного числа людей. Также она с меньшей вероятностью помешает поставкам гуманитарной помощи и едва ли вызовет масштабную войну в регионе, отметили источники WP.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа и с вечера 27 октября эти операции расширятся. Позднее представитель ЦАХАЛ Петер Лернер уточнил, что действия ЦАХАЛ, предпринятые 27 октября, не являются официальным началом наземной операции. По его словам, происходящее в анклаве представляет собой «ограниченное вторжение».