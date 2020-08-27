В НАТО предостерегли Россию от вмешательства в дела Белоруссии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Белоруссия является независимым государством. По его словам, России не следует вмешиваться в происходящие в РБ процессы.

Такой политики должны придерживаться все страны, уверен он.

Белоруссия — суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее, — передаёт Bild.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент РФ отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».

Путин подчеркнул, что Москва и Минск имеют «теснейшую кооперацию и родственные связи», при этом Россия в условиях происходящих в соседней стране событий ведёт себя сдержаннее и нейтральнее, чем Европа и США.

В Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа — проходят протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.