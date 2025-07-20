В Минторге США раскрыли, ответит ли Евросоюз на американские пошлины Глава Минторга США: Евросоюз не введет ответные пошлины на американские товары

Европейские страны не будут вводить импортные пошлины на товары из США в ответ на аналогичные шаги со стороны Вашингтона, которые планируются 1 августа, сообщил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник в эфире телеканала CBS. По словам главы ведомства, в этом его убедили контакты с коллегами из стран Евросоюза.

Сегодня утром, около получаса назад, я говорил по телефону с представителями ЕС на переговорах по торговле. Возможностей [для достижения согласия сторонами] достаточно, — подчеркнул министр.

До этого стало известно, что введение Соединенными Штатами 30%-х импортных пошлин с 1 августа может нанести ущерб итальянской экономике в размере около €30 млрд за два года. По словам аналитиков, при снижении пошлин до 20% потери оцениваются в €20 млрд.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкую экономику ждут тяжелые последствия в связи с решением американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что такие меры нанесут сокрушительный удар по уязвимому экспортному сектору страны, который является драйвером экономики государства.