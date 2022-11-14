В США взрывом снесли исторический отель Deauville Beach Resort В Майами-Бич снесли отель Deauville Beach Resort, в котором останавливались Кеннеди и The Beatles

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Отель Deauville Beach Resort в Майами-Бич был уничтожен контролируемым взрывом после того, как в 2017 году здание было признано аварийным и впоследствии закрыто. Отель был построен в 1957 году, в нем останавливались известные личности, такие как бывший президент США Джон Кеннеди, актер и исполнитель Фрэнк Синатра, музыкальная группа The Beatles и другие. 17-этажное здание пришло в негодность после того, как в нем случился крупный пожар, а также после бушующего урагана «Ирма», захлестнувшего Майами.

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