В Госдепе удивились умению Путина «говорить без шпаргалки» Замгоссекретаря США Шерман удивилась умению Путина выступать без шпаргалки

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Президент России Владимир Путин

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что удивлена эрудицией президента России Владимира Путина и его «умению говорить без шпаргалки». По её словам, она хорошо пообщалась с российским лидером в Сочи в 2015 году, сообщает журнал Economist.

Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе, — вспомнила представитель Госдепа.

Шерман также указала на способность Путина «всегда стоять на своём».

У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути, — подчеркнула она.

Миру, добавила Шерман, следует осознать, «насколько он амбициозен».

Ранее стало известно, что умение Владимира Путина находить новых союзников и создавать союзы впечатляет Германию и весь западный мир, написал журналист Габор Штейнгарт для немецкого журнал Focus. По его мнению, никто на Западе не может конкурировать в этом с российским лидером. Путин создает новый мировой порядок, а западные страны беспомощно наблюдают за ситуацией, добавил он.