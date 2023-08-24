В Госдепе отреагировали на расширение БРИКС Госдеп о расширении БРИКС: страны могут сами выбирать себе партнеров

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Разные страны сами могут выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они желают сотрудничать, заявил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента США, комментируя возможность расширения БРИКС. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать со своими партнерами на различных площадках.

США заявляют о своей убежденности в том, что страны сами могут выбирать партнеров и объединения, с которыми они будут сотрудничать. Мы продолжим работать с нашими партнерами на двухсторонних, региональных и многосторонних форумах, чтобы укрепить наше общее процветание, а также поддержать глобальные мир и безопасность, — сказал дипломат.

Очередной саммит БРИКС завершился 24 августа в ЮАР. В ходе мероприятия президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что расширение организации является очень хорошей новостью, так как за последние годы она отметилась успешным решением многих экономических и социальных вопросов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в свою очередь назвал расширение БРИКС важным шагом формирования справедливого мира. По его словам, организация формируется как центр мировой политики для обеспечения многополярности.