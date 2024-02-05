В фюзеляжах Boeing 737 MAX нашли новые дефекты Reuters: в фюзеляжах 50 Boeing 737 MAX нашли неправильно просверленные отверстия

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Компании Boeing придется устранить дефекты примерно на 50 новых самолетах 737 MAX, что может привести к задержке ближайших поставок, пишет Reuters. Агентство получило от корпорации подтверждение, что поставщик фюзеляжей Spirit AeroSystems обнаружил по два неправильно просверленных отверстия в корпусах, что не соответствует инженерным стандартам.

Поставщик уведомил нас о несоответствии некоторых фюзеляжей 737, — цитирует Reuters генерального директора Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила.

Топ-менеджер поблагодарил Spirit AeroSystems за внимательность. Он подчеркнул, что эта компания является единственным поставщиком фюзеляжей для 737.

Ранее глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк заявил, что стал свидетелем «прогрессирующего» снижения стандартов самолетов Boeing. Он рассказал о намерении впервые отправить своих инженеров для наблюдения за производственными линиями авиапроизводителя. По словам Кларка, сейчас у Boeing есть последний шанс для устранения ошибок.

В начале января на высоте около пяти километров самолет авиакомпании Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 потерял часть фюзеляжа, что привело к разгерметизации салона. Экипажу пришлось экстренно посадить лайнер, на борту которого находился 171 пассажир. Через несколько дней житель Орегона нашел оторвавшуюся дверь самолета у себя на заднем дворе.

Ранее жители США запечатлели на видео самолет Boeing 747, загоревшийся в небе после вылета из аэропорта Майами. Борт авиакомпании Atlas Air вернулся в воздушную гавань из-за возгорания двигателя. Представители авиаперевозчика позднее сообщили, что экипаж выполнял все стандартные процедуры.