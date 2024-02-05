Глава Emirates дал руководству Boeing последний шанс Глава Emirates Кларк раскритиковал Boeing за резкое падение качества самолетов

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк заявил, что стал свидетелем «прогрессирующего» снижения стандартов самолетов Boeing. В интервью Financial Times он рассказал о намерении впервые отправить своих инженеров для наблюдения за производственными линиями авиапроизводителя. По словам Кларка, сейчас у Boeing есть последний шанс для устранения ошибок.

Они должны прививать культуру безопасности, которая не имеет себе равных. Им необходимо пересмотреть свои производственные процессы, чтобы не срезать углы и т. д. Я уверен, что [гендиректор] Дэйв Калхун и [коммерческий руководитель] Стэн Дил занимаются этим. Это их последний шанс, — сказал глава Emirates.

В начале января на высоте около пяти километров самолет авиакомпании Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 потерял часть фюзеляжа, что привело к разгерметизации салона. Экипажу пришлось экстренно посадить лайнер, на борту которого находился 171 пассажир. Через несколько дней житель Орегона нашел оторвавшуюся дверь самолета у себя на заднем дворе.

Ранее жители США запечатлели на видео самолет Boeing 747, загоревшийся в небе после вылета из аэропорта Майами. Борт авиакомпании Atlas Air вернулся в воздушную гавань из-за возгорания двигателя. Представители авиаперевозчика позднее сообщили, что экипаж выполнял все стандартные процедуры.