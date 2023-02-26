В ЦРУ допустили возможности поставок оружие из Китая в Россию Директор ЦРУ: США утверждают, что КНР рассматривает возможность поставок вооружений РФ

Фото: CIA/Global Look Press

В США не сомневаются в том, что руководство Китайской народной республики рассматривает возможность поставок вооружений России. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в интервью CBS. По его словам, Вашингтон намерен удержать Пекин от подобного шага.

Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники, — подчеркнул Бернс.

Он добавил, что американское руководство посчитало важным четко донести до своих китайских коллег, какие могут быть последствия у такого шага. Глава ЦРУ полагает, что подобное знание сможет сдержать власти КНР от принятия такого решения.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что власти Китая могут передать России беспилотники и артиллерийские системы. По сведениям издания, в Пекине еще не принято окончательное решение по этому вопросу.