В Белом доме ушли от ответа на вопрос о поставке Украине истребителей Кирби отказался раскрыть содержание будущих пакетов военной помощи Киеву

Фото: US Navy

Администрация президента США уклонилась от прямого ответа на вопрос о поставке Украине истребителей, передает CNN. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ему нечего сказать о содержании будущих пакетов военной помощи Киеву.

Зеленский говорил об этом ранее тоже, о желании истребителей. У меня нет никаких заявлений, не могу ничего сказать определенного о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их нуждах и сделаем все возможное, чтобы их удовлетворить, — сказал Кирби.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон не исключает возможность поставки Киеву истребителей F-16. Этот вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Украине. Она также добавила, что истребители F-16 являются «сложной системой» вооружений и чтобы летать на них украинским пилотам потребуется пройти обучение.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, добившись от стран НАТО поставки танков, заявил, что обсуждал с генсеком Альянса Йенсом Столтебергом вопрос передачи ВСУ истребителей. Просьбой Зеленского возмутился лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он предположил, что в следующщий раз президент Украины может потребовать ядерное оружие. Аналогичным образом высказался экс-президент США Дональд Трамп. Он призвал завершить украинский конфликт как можно скорее.