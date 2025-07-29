Ушла из жизни автор названия для обруча Hula-Hoop NYT: автор названия для обруча Hula-Hoop Андерсон умерла в США в 101 год

Джоан Андерсон, придумавшая название для популярного обруча Hula-Hoop, скончалась в возрасте 101 года, сообщает The New York Times (NYT). Бывшая модель и домохозяйка умерла 14 июля в калифорнийском доме престарелых.

По словам дочери Андерсон Лоралин Уиллис, идея названия появилась после поездки в Австралию в 1957 году. Там женщина увидела, как местная молодежь крутит обручи, что вдохновило ее на создание нового развлечения. Вернувшись в Лос-Анджелес, Андерсон попросила мать прислать ей одно из колец из Австралии, пишет издание. Когда кто-то из гостей сравнил ее движения с гавайским танцем хула, родилось название Hula-Hoop.

Супруг Андерсон увидел коммерческий потенциал в изобретении и предложил его компании Wham-O. Хотя официального контракта не заключали, производитель игрушек согласился делиться прибылью от продаж. В 1961 году семья подала иск к Wham-O из-за невыплаченных отчислений, но дело завершилось мировым соглашением. Несмотря на это, Джоан Андерсон навсегда вошла в историю как автор культового названия, ставшего символом целой эпохи, отметили авторы.

Ранее сообщалось, что известный американский музыкант и комик Том Лерер умер на 98-м году жизни. Его тело обнаружили в собственном доме в Кембридже, штат Массачусетс. Причина смерти пока не раскрывается.

До этого стало известно, что на 76-м году жизни умер итальянский композитор Чельсо Валли, известный как автор хитов Адриано Челентано. Музыкант умер в своем родном городе Болонье 27 июля. Подробности и причина смерти не раскрывались.