Знаменитый комик найден мертвым

Известный американский музыкант и комик Том Лерер умер на 98-м году жизни, сообщает Variety. Его тело обнаружили в собственном доме в Кембридже, штат Массачусетс. Причина смерти пока не раскрывается.

Лерер родился в Нью-Йорке и начал играть на фортепиано в возрасте семи лет. В возрасте 15 лет поступил в Гарвардский колледж и окончил его с отличием. В 1953 году записал свой первый сольный альбом «Песни Тома Лерера», в 1959 году вышла вторая пластинка «More of Tom Lehrer».

С 1972 года и до конца жизни Лерер преподавал математику и работал в музыкальном театре. Издание отмечает, что Лерер оказал влияние на творчество таких музыкальных сатириков, как Рэнди Ньюман, «Странный Эл» Янкович и Гарри Ширер. Он никогда не был женат, детей у него нет.

Ранее на 76-м году жизни умер итальянский композитор Чельсо Валли, известный как автор хитов Адриано Челентано. Музыкант умер в своем родном городе Болонье 27 июля. Подробности и причина смерти не раскрываются.