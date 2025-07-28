Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 17:51

Знаменитый комик найден мертвым

Американский комик Том Лерер умер в возрасте 97 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный американский музыкант и комик Том Лерер умер на 98-м году жизни, сообщает Variety. Его тело обнаружили в собственном доме в Кембридже, штат Массачусетс. Причина смерти пока не раскрывается.

Лерер родился в Нью-Йорке и начал играть на фортепиано в возрасте семи лет. В возрасте 15 лет поступил в Гарвардский колледж и окончил его с отличием. В 1953 году записал свой первый сольный альбом «Песни Тома Лерера», в 1959 году вышла вторая пластинка «More of Tom Lehrer».

С 1972 года и до конца жизни Лерер преподавал математику и работал в музыкальном театре. Издание отмечает, что Лерер оказал влияние на творчество таких музыкальных сатириков, как Рэнди Ньюман, «Странный Эл» Янкович и Гарри Ширер. Он никогда не был женат, детей у него нет.

Ранее на 76-м году жизни умер итальянский композитор Чельсо Валли, известный как автор хитов Адриано Челентано. Музыкант умер в своем родном городе Болонье 27 июля. Подробности и причина смерти не раскрываются.

культура
смерти
шоу-бизнес
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что будет со стоимостью билетов на рейсы «Аэрофлота»
Евросоюз не сможет выполнить данное Трампу обещание о $600 млрд
Политолог назвал важный нюанс взлома «Аэрофлота»
Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами
«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»
Россиянам напомнили о смертельном вреде загара
В Госдуме призвали ответить на взлом «Аэрофлота»
Психиатр оценил обновленный список противопоказаний для вождения авто
Бизнесмен выкупил права на первый альбом Гуфа
Стало известно, сколько уголовных дел возбудила ФТС в 2025 году
Миколог назвал главный недостаток грибов в Московском регионе
Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ
«Все мужики собрались»: в тайге 1,5 тысячи человек наказали педофила
Стало известно, чем может закончиться для Зеленского скандал с НАБУ
Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь
Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за нарушения морской границы
Один из самых дорогих игроков КХЛ перешел в «Металлург»
В Италии ушел из жизни культовый маэстро и автор хитов Челентано
Украинский «Ястреб» уничтожили одним ударом «Искандера»
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.