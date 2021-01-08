Убитая в Капитолии сторонница Трампа верила в теорию заговора

https://static.news.ru/photo/40b26616-5288-11eb-a880-fa163e074e61_660.jpg Эшли Бэббит Фото: Ashley Babbitt/twitter.com

35-летняя ветеран ВВС США Эшли Бэббит, застреленная полицейским во время штурма Капитолия, верила в популярную в стране теорию заговора.

К такому выводу пришли американские журналисты издания The Guradian, которые проанализировали Twitter погибшей. Американка в среднем писала около 50 сообщений в день.

С февраля 2020 года Бэббит регулярно рассказывала в социальной сети о теории заговора QAnon. Накануне акции протеста женщина в одном из сообщений сделала отсылку к теме движения. Она завершила пост предложением «От тьмы к свету» (Dark to Light), что является одним из слоганов этого движения.

После того, как в стране прошли выборы президента Бэббит регулярно высказывалась на тему их фальсификации. Также американка критиковала общепринятые меры безопасности и коронавирусные ограничения. Женщине выступала против ношения масок, а также была недовольна распоряжениями властей, о том, что гражданам нужно оставаться дома.

Теория заговора QAnon не имеющая никакого подтверждения изначально появилась на малоизвестных форумах, но затем стала очень популярна, настолько, что американский президент Дональд Трамп даже несколько раз ретвитнул записи, связанные с ней. Эта теория гласит, что глава Белого дома Дональд Трамп пытается спасти мир от педофилов-сатанистов. К их числу относятся голливудские знаменитости, демократы и победивший на выборах главы государства Джо Байден.

Трамп позже объяснял, что ничего не знал об этой теории, а репосты сделал только потому, что слышал, что люди борются с педофилами.

Как писал NEWS.ru, темнокожий силовик, стрелявший в Эшли Бэббит, был отправлен в отпуск на время расследования инцидента. Женщина получила пулю в грудь, когда пыталась пролезть в проём забаррикадированной двери в здании Капитолия. При этом в руках у неё не было какого-либо предмета похожего на оружие.