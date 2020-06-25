В пятницу, 26 июня, в палате представителей США рассмотрят законопроект о предоставлении столичному округу Колумбия статуса штата. Жители административной единицы давно и безуспешно борются за представительство в конгрессе. Но события этого года увеличили шансы Колумбии на то, чтобы стать 51-м штатом.

Округ Колумбия — это столица Вашингтон. Около 700 тысяч жителей этой территории платят налоги в федеральную казну, имеют право голосовать за президента, но не представлены в конгрессе. Так как именно законодатели принимают бюджет, некоторых вашингтонцев раздражает то, что при распределении государственных расходов их мнения не спрашивают. Особенно учитывая тот факт, что жители округа платят больше всего налогов в казну в пересчёте на душу населения.

Противники наделения Колумбии статусом штата подчёркивают, что округ слишком мал для этого. Однако вашингтонцы парируют: в таких штатах как Вайоминг и Вермонт живёт меньше людей, чем в Вашингтоне. Гораздо большим препятствием на пути округа к полноценному представительству служит американская конституция. Согласно ей, столица должна служить неким беспристрастным судьёй в делах штатов, не руководствуясь своими собственными интересами. То есть полноценного статуса ей не положено.

В последний раз Колумбию пытались сделать штатом в 1993 году, но тогда инициатива провалилась со счётом 153-227. С тех пор многое изменилось. Протесты на почве расовых разногласий вынудили президента США Дональда Трампа ввести в Вашингтон Национальную гвардию для разгона демонстрантов, несмотря на оппозицию со стороны городских властей. Жители округа остро ощутили, что в отсутствие статуса штата президент имеет почти полную власть над происходящим в городе.

Кроме того, после убийства чернокожего Джорджа Флойда на поверхность всплыли вопросы расового неравенства. Почти половина жителей округа Колумбия — афроамериканцы. Это намного больше, чем в среднем по стране, и лишний раз обнажает проблему непропорционального представительства национальных меньшинств в конгрессе. У сторонников «штата Колумбия» появился дополнительный аргумент в споре: наделение территории новым статусом позволит исправить расовую несправедливость в законодательных органах.

Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press

Между тем особенности демографии Вашингтона — это как раз то, что, скорее всего, не позволит инициативе пройти через верхнюю палату конгресса даже в случае одобрения нижней. Округ Колумбия — это территория демократов, около 90% его жителей в 2016 году голосовали за Хиллари Клинтон. Вместе со статусом штата Колумбия получит и двух представителей в сенате, а так как почти наверняка это будут демократы, против этого активно выступают республиканцы. В данный момент именно они контролируют верхнюю палату конгресса, и даже если каким-то чудом законопроект пройдёт через неё, офис Дональда Трампа уже заявил, что он наложит на него вето.

У демократов уже был шанс заполучить в свой актив пару сенаторов через «штат Колумбия», но они им не воспользовались. В первые годы правления президента Барака Обамы его партия контролировала обе палаты конгресса и Белый дом, поэтому на пути инициативы теоретически ничего не стояло. Но Обама относился к подобной идее без энтузиазма, а спустя несколько лет демократы потеряли контроль над конгрессом. Бывший вице-президент при Обаме Джо Байден не намерен повторять ошибок своего начальника: с 2015 года он поддерживает повышение статуса столичного округа.

По этой причине нынешнюю инициативу демократов в палате представителей стоит рассматривать как задел на будущее. Они не без оснований надеются на то, что их кандидат Джо Байден в будущем году займёт кресло в Овальном кабинете, а контроль над сенатом перейдёт к демократам. В таком случае у США действительно может появиться 51-й штат.