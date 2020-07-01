США

«У меня не будет дома»: Илон Маск выставил на продажу особняки в Калифорнии

06:23, 02 июля 2020 30
Илон Маск Илон Маск Фото: Cnbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск продаёт четыре лома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн. Он уже продал один из своих особняков в престижном районе города Бель-Эйр за $29 млн.

Основатель Tesla согласился продать свои дома застройщику LLC. Компания принадлежит бизнесмену Арди Тавангариану, сообщает Business Insider. Маск уже подписал письмо о намерении продать несколько объектов компании.

До этого в Twitter Маска появилась загадочная запись: «Я продаю почти всё своё имущество, у меня не будет дома».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Tesla возглавила мировой рейтинг производителей автомобилей по рыночной капитализации, сместив японскую Toyota. Стоимость ценных бумаг Tesla с начала 2020 года выросла более чем в два раза.

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