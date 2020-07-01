«У меня не будет дома»: Илон Маск выставил на продажу особняки в Калифорнии

Илон Маск продаёт четыре лома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн. Он уже продал один из своих особняков в престижном районе города Бель-Эйр за $29 млн.
Основатель Tesla согласился продать свои дома застройщику LLC. Компания принадлежит бизнесмену Арди Тавангариану,
До этого в Twitter Маска
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Tesla возглавила мировой рейтинг производителей автомобилей по рыночной капитализации, сместив японскую Toyota. Стоимость ценных бумаг Tesla с начала 2020 года выросла более чем в два раза.
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