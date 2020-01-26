Пока защитники президента США Дональда Трампа проводят выступления в сенате в рамках слушаний по делу об импичменте главы государства, его противники, судя по всему, тоже не теряют времени. Агентство Associated Press опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, американский лидер долго беседует с украинскими бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Проблема для политика заключается в том, что ранее он утверждал, будто никаких связей с этими людьми не имел.

Представители защиты Трампа начали выступать в сенате на слушаниях, посвящённых его возможному импичменту, в субботу, 25 января. Демократы, чьё время на вступительное слово истекло днём ранее, не смогли представить новых существенных доказательств вины президента в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Однако, по всей видимости, у них имелся козырь, который и был своевременно разыгран.

По имеющимся данным, видео, опубликованное Associated Press, было снято во время делового ужина в 2018 году в вашингтонском Trump International Hotel. Присутствовашие на нём Парнас и Фруман ранее тесно работали с Руди Джулиани, личным адвокатом главы США, а в прошлом году были обвинены в незаконном финансировании трамповской избирательной кампании 2016-го. Сам американский лидер утверждал, что никогда не был знаком с ними лично. Однако ролик свидетельствует об обратном.

Как долго они (украинские власти. — NEWS.ru) продержатся в борьбе с Россией? — спрашивает Трамп у собеседников.

Дональд Трамп Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом речь участников встречи слышна фрагментарно, не на протяжении всей записи. Лица собеседников также появляются лишь в некоторых частях видео. В частности, можно разобрать голос, который может принадлежать Парнасу. Он говорит о Мари Йованович, занимавшей на тот момент пост американского посла на Украине. По его словам, от неё необходимо избавиться.

Она в основном ходит и говорит всем: «Подождите, его (Трампа. — NEWS.ru) привлекут к ответственности. Просто подождите, — рассказывает, предположительно, Парнас.

В ответ Трамп призывает добиться ухода Йованович с поста. Через год после того когда, как сообщается, была сделана запись, дипломат действительно покинула свою должность.

Эта тема — не единственная, которую затронул американский президент в ходе ужина. Он также коснулся проблем в связи с намечавшимися тогда переговорами с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, строительства стены на границе с Мексикой, экономического противостояния с Китаем и состояния современных СМИ. Однако сама по себе эта часть беседы не столь существенна. Важнее само доказательство встречи с украинскими бизнесменами и обсуждение американской дипломатии в Киеве.

СМИ США сходятся во мнении, что обнародованная видеозапись может серьёзно пошатнуть позиции президента в ходе рассмотрения дела о его возможном импичменте. Сам факт того, что Трамп заявлял, будто не встречался с Фруманом и Парнасом, а на самом деле обсуждал с ними политику Штатов, в том числе на Украине, — уже серьёзный удар по хозяину Белого дома. Вопрос смещения Йованович с поста посла в Киеве также заботит противников главы государства, настаивающих на том, что он злоупотреблял данной ему властью.

Логично предположить, что «слив» видеоролика был организован не без участия Демократической партии США, инициировавшей процедуру импичмента. Такой шаг вполне может спутать карты защитников Трампа, начавших выступать в сенате. Поскольку сторона обвинения уже озвучила свои доводы в пользу отстранения президента, у его юристов было время, чтобы разработать стратегию защиты. Теперь же им придётся отвечать на новый и весьма неожиданный вызов. Впрочем, у них есть ещё два дня на выступления. И это позволяет предположить, что в ближайшее время «всплывёт» новый компромат на Трампа.