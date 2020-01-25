В Сенате США завершился первый этап слушаний в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа. В течение трёх дней свои аргументы излагала сторона обвинения. Теперь слово переходит к защитникам американского лидера. У них тоже будет три дня на то, чтобы озвучить свою позицию. С чем пришли обвинители президента к этому моменту?

Процесс по импичменту президента Трампа в Сенате (верхней палате Конгресса США) стартовал 21 января. Сенаторы решили провести его в ускоренном режиме, поэтому сторонам обвинения и защиты было выделено по три рабочих дня — с возможностью проведения заседаний круглые сутки, то есть 24 часа, — на выдвижение своих доводов в рамках вступительного слова. 24 января (в ночь на 25-е по московскому времени) завершили выступления обвинители, выбранные Палатой представителей (нижняя палата Конгресса). А уже 25-го (с 25-го на 26-е по московскому времени) — первый день вступительного слова от стороны защиты.

Противники президента, представленные конгрессменами-демократами, вменяют ему в вину, во-первых, злоупотребление властью, а во-вторых — препятствование работе Конгресса. В первом случае речь идёт о якобы оказанном главой государства давлении на украинские власти — с целью получения компромата на Хантера Байдена, сына Джо Байдена, который, в свою очередь, считается основным потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах. Что же касается препятствования работе Конгресса, то таковым считается запрет президента для его бывших и нынешних подчинённых на участие в слушаниях по импичменту.

Именно на этих двух пунктах и было акцентировано внимание в течение трёх дней выступлений со стороны демократов. Они представили множество электронных писем, ранее публиковавшиеся стенограммы разговоров Трампа с Зеленским и десятки видеокомментариев от политиков и специалистов по конституционному праву. Издание The Guardian отмечает , что председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, возглавляющий группу обвинителей, в ходе финальной речи особое внимание уделил тому, чтобы предупредить возможные ответные заявления защиты Трампа: «от «прочитайте стенограмму [разговора с Зеленским]» до «Байден коррумпирован» и «Обама сделал это». Такой подход даже вызвал одобрительный смех в зале.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Shealah Craighead/White House/Global Look Press

В целом же ничего принципиально нового демократы не сообщили. Хотя сами они, очевидно, и сочли своё вступительное слово убедительным, факты говорят об обратном. Зал заседаний во время выступлений был полупустым, а республиканцы откровенно называли происходящее в Сенате скучным.

Знаете, нет ничего захватывающего в том, чтобы 28 часов слушать одно и то же, из раза в раз, — отметил , в частности, сенатор Рэнд Пол.

Некоторые посчитали, что «низкая явка» на слушаниях могла быть связана с тем, что многие предпочли телетрансляции. Однако и тут данные не слишком вдохновляющие. Если в первый день выступлений демократов за заседанием наблюдало порядка 11 млн телезрителей, то уже во второй это число снизилось до 8,9 млн. Эти цифры весьма показательны и в плане отражения общего интереса населения США к импичменту. Ещё когда Демпартия только инициировала процесс отстранения Трампа, социологические опросы не продемонстрировали существенного изменения отношения американцев к нему. А если доводы республиканцев в ходе слушаний будут более убедительными, чем у демократов, это и вовсе может сыграть на руку президенту, который окажется в роли жертвы «охоты на ведьм», как он сам назвал действия оппонентов.

После того, как защита Трампа приведёт свои аргументы — ожидается, что финальное выступление пройдёт 28 января, — сенаторы зададут вопросы обеим сторонам, на это отводится 16 часов. Затем запланированы дебаты, в ходе которых будет решено, привлекать ли новых свидетелей и представлять ли новые доказательства. Если таковой необходимости не возникнет, то сенаторы в течение нескольких последующих дней проголосуют по каждому из двух пунктов обвинения против президента.

Для импичмента необходимы голоса 2/3 членов Сената. В данный момент верхняя палата Конгресса находится под контролем республиканцев — у них 53 места из 100. И хотя в партии не все симпатизируют Трампу, вряд ли демократам стоит рассчитывать на поддержку со стороны оппонентов.