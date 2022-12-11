Twitter перезапустит платную подписку Blue 12 декабря

Фото: Социальные сети

Продажа премиальной подписки Blue в социальной сети Twitter будет возобновлена в понедельник, 12 декабря. В соцсети отметили, что новые пjдписчики получат возможность редактировать публикации, загружать видео, а их аккаунт будет помечен синей галочкой после проверки учетной записи.

Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник — подпишитесь в веб-версии за восемь долларов в месяц или в версии для iOS за 11 долларов в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, включая синюю галочку, — говорится в сообщении.

Там также пояснили, что компаниям будут присваиваться золотые галочки, а правительственным и «многосторонним» аккаунтам — серые.

Сообщается, что подписчики смогут менять в профиле свое имя и фото, однако после этого до завершения новой проверки учетной записи они потеряют синюю галочку.

Ранее владелец Twitter Илон Маск анонсировал возобновление платной подписки. Решение о приостановке продаж было принято 10 ноября ради возможности решения проблем с аккаунтами, выдающими себя за другие лица. При этом газета The Washington Post утверждала, что пользователи по-прежнему имеют полный доступ к функциям подписки.

Также стало известно, что британский певец и композитор Элтон Джон объявил, что перестал пользоваться Twitter. По его словам, изменения, произошедшие в сети после того, как ее владельцем стал американский миллиардер Илон Маск, в дальнейшем будут способствовать значительно более легкому распространению дезинформации среди пользователей. О своем решении музыкант сообщил на личной странице в соцсети, на которую подписаны более 1,1 млн человек.