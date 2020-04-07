Три сотрудника Госдепа умерли от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий освоение ресурсов на Луне в коммерческих целях. Он исключает любую попытку рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния и приказывает администрации Белого дома всячески противиться этому.

В документе говорится, что у американцев «должно быть право» вести коммерческое исследование и добычу ресурсов в космическом пространстве, пишет ТАСС. Последнее, с законодательной точки зрения, является «уникальным пространством для деятельности...