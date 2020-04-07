Три сотрудника Госдепа умерли от коронавируса

Представитель медицинского подразделения Государственного департамента Соединённых Штатов Уильям Уолтерс рассказал о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. Три работника Госдепа погибли от COVID-19.
Эти люди работали на Госдеп за границами США. Всего 190 человек заразились коронавирусом за пределами государства,
Что касается текущих случаев, то внутри страны у нас 41 случай, смертей нет, — добавил он.
Чиновник выразил соболезнования семьям умерших.
Как писал NEWS.ru, число смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом, на территории Соединённых Штатов превысило 10 тысяч на 6 апреля.
Количество заражённых в мире приблизилось к 1,3 миллиона человек. Погибли более 69 тысяч пациентов с COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен