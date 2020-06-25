Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР проще, чем с демократами США

https://static.news.ru/photo/ee928960-b737-11ea-8f14-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/GlobalLookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, Китаем и Северной Кореей, чем с демократами США. Такое заявление американский лидер сделал, выступая на военном судостроительном заводе в штате Висконсин перед рабочими.

Один мой друг, очень умный человек <...> спросил меня: «С какой нацией сложнее всего иметь дело — Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея?». Я ответил: «Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США». С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие, — привели слова Дональда Трампа в РИА Новости.

Он добавил, что демократы всегда выступают «по какой бы то ни было причине» против выделения денежных средств на военные расходы.

Ваша работа гораздо приятнее, чем моя. Это я вам точно говорю. Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти с этими людьми, — подытожил президент США.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала членов Демократической партии объединиться, чтобы помешать переизбранию президента США Дональда Трампа на второй срок.