Трамп заявил, что направит до 75 тысяч федералов для борьбы с криминалом

Президент США Дональд Трамп выразил готовность направить в города в разных частях страны до 75 тыс. сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с преступностью.
Об этом он
Мы готовы. Мы добавим еще 50 тыс., 60 тыс. человек, которые действительно знают, что они делают. Они сильные. Они крепкие. Но, как вы знаете, мы должны быть приглашены, — заявил Трамп.
Затем он добавил, что всего «для решения проблем с преступностью» будут направлены 75 тыс. человек, которые должны будут сделать «что-то гораздо более сильное, чем быть приглашёнными». По словам президента, недавно он провёл телефонный разговор с мэром Чикаго Лори Лайтфут, которая выступила против отправки в её город дополнительных отрядов федералов. Трамп положительно оценил разговор, однако выразил недовольство тем, что члены Демократической партии отказываются от его помощи.
Они не хотят просить. Это позор, — заявил он.
О своём намерении направить дополнительные федеральные силы в города США для борьбы с преступностью Трамп впервые сообщил 21 июля. Тогда он заявил, что сотрудники правоохранительных органов, среди которых — сотрудники Федерального бюро расследований, Министерства внутренней безопасности, Управления по борьбе с наркотиками и федеральные маршалы, будут направлены в Чикаго.
Ранее NEWS.ru писал о том, что криминальная ситуация в американском мегаполисе Чикаго хуже, чем в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он возложил вину за это на городские власти, которые представляют Демократическую партию.
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