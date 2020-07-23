Трамп заявил, что направит до 75 тысяч федералов для борьбы с криминалом

https://static.news.ru/photo/9485f78c-cd7a-11ea-9235-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил готовность направить в города в разных частях страны до 75 тыс. сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с преступностью.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. По словам главы Белого дома, федералы будут направлены, если об этом попросят власти этих городов.

Мы готовы. Мы добавим еще 50 тыс., 60 тыс. человек, которые действительно знают, что они делают. Они сильные. Они крепкие. Но, как вы знаете, мы должны быть приглашены, — заявил Трамп.

Затем он добавил, что всего «для решения проблем с преступностью» будут направлены 75 тыс. человек, которые должны будут сделать «что-то гораздо более сильное, чем быть приглашёнными». По словам президента, недавно он провёл телефонный разговор с мэром Чикаго Лори Лайтфут, которая выступила против отправки в её город дополнительных отрядов федералов. Трамп положительно оценил разговор, однако выразил недовольство тем, что члены Демократической партии отказываются от его помощи.

Они не хотят просить. Это позор, — заявил он.

О своём намерении направить дополнительные федеральные силы в города США для борьбы с преступностью Трамп впервые сообщил 21 июля. Тогда он заявил, что сотрудники правоохранительных органов, среди которых — сотрудники Федерального бюро расследований, Министерства внутренней безопасности, Управления по борьбе с наркотиками и федеральные маршалы, будут направлены в Чикаго.

Ранее NEWS.ru писал о том, что криминальная ситуация в американском мегаполисе Чикаго хуже, чем в Афганистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он возложил вину за это на городские власти, которые представляют Демократическую партию.