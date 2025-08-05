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05 августа 2025 в 16:42

Трамп высказался об участии в следующих президентских выборах

Трамп заявил, что не будет участвовать в следующих выборах президента США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп признал, что, вероятно, не станет вновь участвовать в президентских выборах в США. Так он ответил на вопрос журналиста в интервью телеканалу CNBC.

Скорее всего, нет, – сказал Трамп.

Ранее Министерство юстиции США начало масштабное расследование по делу о возможной фальсификации связей американского президента Дональда Трампа с Россией. Инициатором выступила директор Нацразведки Тулси Габбард, подавшая уголовное обращение.

Расследование касается подозрений в якобы организации заговора с целью искусственно связать избирательную кампанию Трампа в 2016 году с Российской Федерацией. Генеральный прокурор Пэм Бонди распорядилась о действиях на основании обращения Габбард, что привело к созданию специальной рабочей группы.

До этого Габбард предоставила факты, подтверждающие, что обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в выборы были сфальсифицированы администрацией экс-президента США Барака Обамы. По ее словам, Белым домом передавались СМИ ложные данные о наличии у ЦРУ доказательств воздействия на выборный процесс.

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