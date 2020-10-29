Трамп усомнился в изобретении вакцины от COVID при президентстве Байдена

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Дональд Трамп усомнился, что при президентстве Джо Байдена смогли бы изобрести вакцину от коронавируса. Об этом действующий президент США заявил во время речи на предвыборном митинге в штате Флорида.

Если бы Джо был у руля, вакцины не было бы ещё четыре года, — цитирует РИА Новости американского лидера.

По словам Трампа, вакцина может поступить в гражданский оборот уже до конца года, а возможно даже до начала президентских выборов. В настоящее время несколько лабораторий заканчивают испытания вакцин.

Ранее кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что создание вакцины от COVID-19 не должно становиться вопросом политического противостояния и происходить под давлением администрации в ущерб безопасности.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп высказался по поводу инцидента, когда Байден спутал его в прямом эфире с экс-главой страны Джорджем Бушем.